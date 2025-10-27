PoliceNET of Greece logo
Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού

21:36 | 27/10/2025

Ένα σοβαρό και  ανησυχητικό εύρημα εντοπίστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.

Πιστόλι και οκτώ σφαίρες, βρέθηκαν θαμμένα στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας των συγκεκριμένων φυλακών, την περασμένη Παρασκευή (24/10).

Στη συγκεκριμένη πτέρυγα κρατούνται  ποινικοί κρατούμενοι που έχουν "πρωταγωνιστήσει" σε σοβαρές υποθέσεις.

Στην 5η πτέρυγα προαυλίζονται επίσης Τούρκοι κρατούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται σε δολοφονίες, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες των αρχών.

Η έρευνα για το πώς το όπλο βρέθηκε μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη.

