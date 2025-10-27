Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού

Ένα σοβαρό και ανησυχητικό εύρημα εντοπίστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.

Πιστόλι και οκτώ σφαίρες, βρέθηκαν θαμμένα στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας των συγκεκριμένων φυλακών, την περασμένη Παρασκευή (24/10).

Στη συγκεκριμένη πτέρυγα κρατούνται ποινικοί κρατούμενοι που έχουν "πρωταγωνιστήσει" σε σοβαρές υποθέσεις.

Στην 5η πτέρυγα προαυλίζονται επίσης Τούρκοι κρατούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται σε δολοφονίες, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες των αρχών.

Η έρευνα για το πώς το όπλο βρέθηκε μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη.