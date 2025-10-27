ΦΩΤΟ: Συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα Αστυνομικού της Υ.Α.Τ. Γιώργου Λυγγερίδη

Η πόλη της Θεσσαλονίκης τίμησε τη μνήμη του ήρωα πεσόντα Αστυνομικού της Υ.Α.Τ. Γεώργιου Λυγγερίδη, που τραυματίστηκε θανάσιμα εν ώρα υπηρεσίας κατά τη διάρκεια επεισοδίων στο Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του που πλέον κοσμεί το πάρκο που φέρει το όνομά του στην πλατεία Σιντριβανίου, στο κέντρο της Θεσσααλονίκης.

Στην τελετή παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και πλήθος εκπροσώπων της πολιτικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Παρόντες ήταν επίσης η μητέρα και ο πατέρας του Γεώργιου Λυγγερίδη, η ηγεσία της Αστυνομίας, η διμοιρία στην οποία υπηρετούσε, καθώς και εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Ενώσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:

