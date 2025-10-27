PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

ΦΩΤΟ: Συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα Αστυνομικού της Υ.Α.Τ. Γιώργου Λυγγερίδη

αποκαλυπτήρια της προτομής του Γιώργου Λυγγερίδη στη Θεσσαλονίκη
18:57 | 27/10/2025

 Η πόλη της Θεσσαλονίκης τίμησε  τη μνήμη του ήρωα πεσόντα Αστυνομικού της Υ.Α.Τ. Γεώργιου Λυγγερίδη, που τραυματίστηκε θανάσιμα εν ώρα υπηρεσίας κατά τη διάρκεια επεισοδίων στο Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η  τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του που πλέον κοσμεί το πάρκο που φέρει το όνομά του στην πλατεία Σιντριβανίου, στο κέντρο της Θεσσααλονίκης.

Στην τελετή παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και πλήθος εκπροσώπων της πολιτικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Παρόντες ήταν επίσης η μητέρα και ο πατέρας του Γεώργιου Λυγγερίδη, η ηγεσία της Αστυνομίας, η διμοιρία στην οποία υπηρετούσε, καθώς και εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Ενώσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:

αποκαλυπτήρια της προτομής του Γιώργου Λυγγερίδη στη Θεσσαλονίκη

 .

 

Υ.Α.Τ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΓΓΕΡΙΔΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΕΛ.ΑΣ. ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
