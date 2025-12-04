Συναγερμός στην ΕΥΠ για Τούρκο στη Χίο

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Μόνιμος κάτοικος της Χίου με σπίτι που είχε θέα στο λιμάνι του νησιού είναι ο 61χρονος Τούρκος H.C., ο οποίος μπαίνει στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ για σχέσεις με κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος.

Η ΕΥΠ άρχισε να παρακολουθεί τον συγκεκριμένο Τούρκο όταν στο πλαίσιο έρευνας για δίκτυο διακίνησης μεταναστών και λαθραίων προϊόντων ανακάλυψε επαφές του με ελεγχόμενα πρόσωπα. Υπό άκρα μυστικότητα πράκτορες της ΕΥΠ τον είχαν σε κλοιό προκειμένου να διαπιστώσουν τυχόν σύνδεση με Τούρκους που θα μπορούσε να παραπέμπει σε κατασκοπεία. Οι μυστικές υπηρεσίες τον είχαν «χαρτογραφήσει» εδώ και πολύ καιρό ως ύποπτο για σχέσεις με το τουρκικό οργανωμένο έγκλημα.

Εν τέλει αποφασίστηκε να γίνει επιχείρηση και έφοδος στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκαν δύο ζευγάρια κιάλια, μία φωτογραφική μηχανή, πέντε κινητά τηλέφωνα, ένα τάμπλετ και 166 πακέτα με λαθραία τσιγάρα. Σύμφωνα με άριστα πληροφορημένες πηγές του iEidiseis, από την εξέταση των κινητών και του τάμπλετ δεν προέκυψε κατασκοπεία και γι’ αυτό δεν σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Η σύλληψή του από το Λιμενικό αφορά στο νόμο περί λαθρεμπορίου λόγω της κατοχής λαθραίων τσιγάρων.

Ο 61χρονος φέρεται να είχε επαφές με το τουρκικό οργανωμένο έγκλημα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία από την τουρκική Ιντερπόλ για ληστείες. Το ερώτημα είναι γιατί είχε κιάλια και φωτογραφική μηχανή; Μία εκτίμηση των Αρχών είναι ότι μπορεί να τα χρησιμοποιούσε για να βλέπει τις κινήσεις των σκαφών του Λιμενικού. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να «διευκολύνει» -μέσω της παροχής πληροφοριών- το έργο κάποιου κυκλώματος που διακινεί μετανάστες ή λαθραία προϊόντα.

Αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι «το λιμάνι της Χίου δεν έχει στρατιωτικό ενδιαφέρον, συνεπώς είναι λιγότερο πιθανό να πρόκειται για κατάσκοπο. Επίσης, δεν εντοπίστηκαν ίχνη κρυπτογράφησης των επικοινωνιών του αλλά ούτε και ύποπτες επαφές με την απέναντι πλευρά. Είτε ο συγκεκριμένος Τούρκος δεν έχει σχέση με κατασκοπεία είτε ήξερε να καλύπτει τα ίχνη του με κάποιον απολύτως αόρατο τρόπο. Μοιάζει πιθανότερη η εκδοχή τυχόν σύνδεσής του με κάποια από τα κυκλώματα με έδρα τη Χίο που χρησιμοποιούν συγκεκριμένες διαδρομές για να διακινούν ανθρώπους, τσιγάρα, ποτά και κινητά τηλέφωνα. Η Χίος αποτελεί κόμβο για πολλά δίκτυα».

Και δεύτερη έρευνα της ΕΥΠ

Στη Χίο μόλις πριν από περίπου δύο μήνες, στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, είχαν συλληφθεί -κατόπιν πληροφοριών της ΕΥΠ- δύο Τούρκοι (ένας καπετάνιος και ένας οδοντίατρος) για απόπειρα διακίνησης 12.500 κινητών τηλεφώνων.

Οι δύο άντρες προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα. Η υπόθεση είχε χαρακτηριστεί εξ αρχής ως πολύ σοβαρή λόγω του ότι υπήρχαν υποψίες ότι μέρος των κινητών θα κατέληγε σε μέλη της τουρκικής μαφίας.

Ο καπετάνιος είχε αρχίσει την κατάθεσή του με την περιγραφή του πως έφτασε στη Χίο:

«Ήρθα διότι μου είπε ο φίλος μου με όνομα…, ο οποίος είναι πωλητής κινητών τηλεφώνων στην Κωνσταντινούπολη και έχει υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα. Αυτόν τον άνθρωπο τον γνωρίζω εδώ και δύο χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο για εκείνον. Εάν του πήγαινα κινητά στην Τουρκία θα μου έδινε ως δώρο δύο κινητά τηλέφωνα I phone 17».

«Κινητά για στρατιώτες»

Στην ερώτηση για ποιο λόγο προέβη σε αυτή την πράξη και εάν γνώριζε ότι είναι παράνομη απάντησε:

«Δε γνώριζα ότι αυτό είναι παράνομο. Πριν από δύο εβδομάδες είχα ξαναέρθει στη Χίο μαζί με την κοπέλα μου με το ιστιοφόρο και ήταν στη Χίο και ο … με τη γυναίκα του. Σε μία συνάντησή μας στη Χίο μου είπε ότι έχει παραγγείλει κινητά τηλέφωνα από τη Γερμανία και ότι θα πάνε στην Αθήνα. Μου είπε μάλιστα ότι τα κινητά αυτά θα έρθουν στη Χίο με ένα βαν. Όταν ήρθε το βαν στη Χίο εγώ έφυγα για την Τουρκία. Στην Τουρκία συνεννοηθήκαμε τις ημέρες που πέρασαν και ήρθα στη Χίο με σκοπό να τα πάρω. Μάλιστα στη Σμύρνη μου έδειξε τα κινητά που θα έπαιρνα και ότι είναι κινητά που τα χρησιμοποιούν οι στρατιώτες διότι είναι μιας χρήσης. Εν τέλει ήρθα στη Χίο στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 μόνος με το σκάφος για να πάρω τα κινητά».