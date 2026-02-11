Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. για σοβαρό περιστατικό - Η ψυχραιμία των Αστυνομικών έδωσε τη λύση

Στιγμές έντονης αγωνίας εκτυλίχθηκαν στα Χανιά και ειδικότερα σε περιοχή της Κισσάμου, όταν ένας νεαρός φέρεται να ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο ίδιος, κλαίγοντας και σε απόλυτη ψυχολογική πίεση, επικοινώνησε με το 100, ενημερώνοντας για τις προθέσεις του. Η κλήση του κινητοποίησε άμεσα αστυνομικούς του A.T, Κισσάμου, οι οποίοι έσπευσαν στο σπίτι του 29χρονου από τη Βουλγαρία.

Στο δωμάτιό του, οι αστυνομικοί βρήκαν τον νεαρό σε έντονη ένταση και φόβο. Με ψυχραιμία, υπομονή και ανθρώπινη προσέγγιση, κατάφεραν να τον καθησυχάσουν και να τον πείσουν να τους ακολουθήσει στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε ιατρική εκτίμηση και περαιτέρω ψυχιατρική αξιολόγηση.

Η έγκαιρη παρέμβαση των αρχών απέτρεψε μια πιθανή τραγωδία, αναδεικνύοντας τη σημασία της γρήγορης αντίδρασης σε περιστατικά κρίσης και την αξία της επικοινωνίας και της ψυχραιμίας σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Πηγή: cretalive.gr