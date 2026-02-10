Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. παρέλαβε τον διδακτορικό του τίτλο - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

«Ένα μεγάλο ταξίδι περατώθηκε επιτυχώς»

Μια ιδιαίτερη και γεμάτη συγκίνηση ημέρα ήταν η σημερινή (09/02) για τον διοικητή της Ασφάλειας Ηρακλείου, Γιώργο Βαρδάκη, ο οποίος παρέλαβε τον διδακτορικό του τίτλο από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).

Σε μια ζεστή τελετή, παρουσία συναδέλφων, φίλων και της οικογένειάς του, ο ίδιος δεν έκρυβε τη χαρά του για την ολοκλήρωση μιας μακράς και απαιτητικής προσπάθειας. Την απονομή πραγματοποίησε ο πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ, Νίκος Κατσαράκης, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα συγκινητικό.

Παρά τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και τον απαιτητικό ρόλο του στην Αστυνομία, κατάφερε να συνδυάσει δουλειά και σπουδές, αποδεικνύοντας πως η επιμονή και η θέληση μπορούν να ξεπεράσουν κάθε δυσκολία.

Του ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια και ακόμη περισσότερες επιτυχίες στη συνέχεια.

Δείτε φωτογραφίες:

Άκης Αποστολογιωργάκης

