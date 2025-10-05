Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. για νέο έγκλημα - Πληροφορίες για δύο νεκρούς

Διπλό φονικό σημειώθηκε απόψε (05/10), λίγο μετά τις 20:30, σε κάμπινγκ στην περιοχή της Φοινικούντας, στη Μεσσηνία.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και κάτοικος της περιοχής, ηλικίας 67 ετών, βρέθηκε νεκρός στη ρεσεψιόν της επιχείρησης. Λίγα μέτρα πιο πέρα εντοπίστηκε νεκρός και ο επιστάτης του κάμπινγκ, φίλος του ιδιοκτήτη, ηλικίας περίπου 50 με 55 ετών, ο οποίος φαίνεται πως προσπάθησε να ξεφύγει.

Το χρονικό του εγκλήματος

Άγνωστος δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και πυροβόλησε τον 70χρονο, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα με 4 πυροβολισμούς. Το έγκλημα έγινε μπροστά στον 55χρονο, με τον δολοφόνο να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει. Αμέσως μετά, ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο.

Ο δολοφόνος διέφυγε με μία μοτοσυκλέτα μαύρου χρώματος, ενώ φαίνεται ότι υπήρχε και συνεργός σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αν και κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη.

Αυτήν τη στιγμή, στο σημείο μεταβαίνουν αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας, οι οποίοι αναμένεται να «τρέξουν» τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ακόμη, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου 10 ημέρες άγνωστοι είχαν εκφοβίσει και ξυλοκοπήσει τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ενώ, μερικές εβδομάδες νωρίτερα είχε δεχτεί πάλι πυροβολισμούς σε μαγαζί του. Ο άνδρας, για να μην είναι μόνος του και υπό τον φόβο νέου επεισοδίου εις βάρος του, έμενε τις τελευταίες μέρες εντός του κάμπινγκ.

Στο κάμπινγκ φιλοξενούνται αυτό το διάστημα 70 οικογένειες, ενώ, δεν έχει υπάρξει κάποια ενημέρωση ακόμη από τις Αρχές να αποχωρήσουν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας Φοινικούντας, Νίκο Τσώνη, ο οποίος μίλησε στο Newsbomb.

Κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας μεταβαίνει στον τόπο του εγκλήματος.

Πηγή: newsbomb.gr