Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. για 4χρονο κοριτσάκι που έχασε τις αισθήσεις του στο νηπιαγωγείο

Συναγερμός σήμανε το πρωί σε νηπιαγωγείο του Λουτρακίου, όταν ένα ανήλικο κοριτσάκι, 4 ετών, μαθήτρια νηπιαγωγείου, έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Η νηπιαγωγός, αντιδρώντας άμεσα, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, αλλά ήταν κατειλλημένες οι γραμμές. Στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία και τους γονείς του παιδιού. Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί του Α.Τ. Λουτρακίου, οι οποίοι, βλέποντας ότι το παιδί δεν επανερχόταν, αποφάσισαν να το μεταφέρουν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Κορίνθου, συνοδεία του πατέρα του (μετά από παράκλησή του)

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, των εκπαιδευτικών, το κοριτσάκι έλαβε γρήγορα ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είναι πλέον καλά στην υγεία του, προκαλώντας ανακούφιση στους γονείς και στο προσωπικό του σχολείου.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΜΑΣ!

