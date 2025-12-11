Συναγερμός για την εξαφάνιση 33χρονου – Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 33χρονου άνδρα στο Ηράκλειο, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί τις τελευταίες ημέρες.

Ο νεαρός άνδρας εθεάθη για τελευταία φορά το βράδυ της Κυριακής, ενώ από τότε δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν από τους οικείους του.

Όπως ναφέρει το cretalive.gr η δήλωση εξαφάνισης έγινε από τον πατέρα του τη Δευτέρα, όταν ο 33χρονος δεν εμφανίστηκε στο χώρο εργασίας του.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, που έχουν ξεκινήσει συστηματικές έρευνες για τον εντοπισμό του.