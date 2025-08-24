Συμπλοκή με τραυματίες σε ληστεία - Μία σύλληψη και έρευνες για τους υπόλοιπους δράστες

Άγρια συμπλοκή και ληστεία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (24/8) στο Ζεφύρι και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ομήρου με δύο τραυματίες να καταλήγουν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τρεις επιβαίνοντας σε ΙΧ πιάστηκαν στα χέρια με επιβαίνοντες άλλου οχήματος

Διαβάστε επίσης

Αρχικά το ένα ΙΧ προσέγγισε το έτερο και στη συνέχεια οι επιβαίνοντες του πρώτου αυτοκινήτου με τη χρήση σωματικής βίας πήραν τιμαλφή και διάφορα έγγραφα από τα άλλα τρία άτομα. Μάλιστα, η επιβάτης του οχήματος που δέχτηκε την επίθεση είδε στο τέλος το ΙΧ να τυλίγεται στις φλόγες.

Δύο από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν με ιδία μέσα στον Ερυθρό Σταυρό, το Ιατρικό Κέντρο Αμαρουσίου και το Τ.Δ.Ε.Ε. Ζεφυρίου.

Έπειτα από αναζητήσεις από ομάδες των ΟΠΚΕ που έγιναν στην περιοχή, προσήχθη και συνελήφθη ένας ύποπτος για την επίθεση, αφού αναγνωρίστηκε από την παθούσα, ενώ αναζητούνται οι υπόλοιποι. Προανάκριση διενεργεί το Τ.Δ.Ε.Ε. Ζεφυρίου.

Μίνα Καραμήτρου

cnn.gr