Σύλληψη τριών ατόμων από το Αστυνομικό Τμήμα Παξών

Συνελήφθησαν, προχθες 20 Φεβρουαρίου 2026 στους Παξούς, από αστυνομικούς του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, τρεις ανήλικοι αλλοδαποί, εκ των οποίων ένας 14χρονος και δύο 15χρονοι, για πρόκληση φθορών σε χώρο του Δημοτικού Γηπέδου του νησιού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες οι ανωτέρω ανήλικοι, οι οποίοι την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, αρχικά παραβίασαν την πόρτα των αποδυτηρίων του γηπέδου και στη συνέχεια προκάλεσαν ζημιές σε αθλητικό εξοπλισμό και λοιπές υποδομές του χώρου, συνολικής αξίας -3.000- ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες φθορές, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους, κατηγορούμενοι για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Παξών.