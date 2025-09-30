Συμμετοχή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος στην Διάσκεψη των Αρχηγών των Ευρωπαϊκών Αστυνομιών

Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, συμμετείχε από κοινού με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλλιο, στις εργασίες της Ετήσιας Διάσκεψης των Αρχηγών των Ευρωπαϊκών Αστυνομιών (European Police Chiefs Convention - EPCC),η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23–24 Σεπτεμβρίου στην έδρα της EUROPOL, στη Χάγη της Ολλανδίας.

Στη Διάσκεψη, η οποία συνδιοργανώθηκε από την EUROPOL και τη Δανία, συμμετείχαν περισσότεροι από 400 Αξιωματούχοι (Αρχηγοί Αστυνομιών και Ακτοφυλακών, ανώτεροι αξιωματούχοι από αστυνομικές και τελωνειακές αρχές, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) από 53 χώρες και 13 διεθνείς οργανισμούς, με στόχο τη συζήτηση των πλέον κρίσιμων προκλήσεων για την ασφάλεια στην Ευρώπη.

Οι βασικές θεματικές συζητήσεις επικεντρώθηκαν:

α) στο «έγκλημα ως υπηρεσία» (crime as a service), με ιδιαίτερη έμφαση στη ψηφιακή στρατολόγηση ανηλίκων μέσω διαδικτυακών παιχνιδιών, κοινωνικών δικτύων και κρυπτογραφημένων καναλιών καθώς και

β) στην παρακολούθηση της ροής του χρήματος (follow the money), δηλαδή στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος από το οργανωμένο έγκλημα και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τα οποία πλέον εκμεταλλεύονται ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως τα κρυπτονομίσματα, τις πλατφόρμες αποκεντρωμένης χρηματοδότησης και τα εικονικά ΙΒΑΝs.

Στο περιθώριο των εργασιών της Διάσκεψης, ο Αρχηγός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τον Αρχηγό της Αστυνομίας της Κύπρου, κ. Θεμιστό Αρναούτη, τον Επικεφαλής της Αστυνομίας της Ιρλανδίας, κ. Justin Kelly, καθώς και Eπικεφαλής των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ, της Ρουμανίας και της Λιθουανίας. Ιδιαίτερης σημασίας υπήρξε και η συνάντηση του με την Εκτελεστική Διευθύντρια της ΕUROPOL,κα Catherine De Bolle, όπου συζητήθηκαν θέματα ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας. Επιπρόσθετα, πραγματοποίησε εθιμοτυπικού χαρακτήρα συνάντηση με την Πρέσβη της Ελλάδας στην Ολλανδία κα. Κατερίνα ΓΚΙΝΗ, στην Europol.

Η παρουσία του κ. Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην κορυφαία αυτή ευρωπαϊκή διοργάνωση αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε διεθνές επίπεδο και επιβεβαιώνει τη στρατηγική του προσήλωση στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σταθερή βούληση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων έναντι του οργανωμένου εγκλήματος, προσαρμόζοντας τις επιχειρησιακές του δυνατότητες στις σύγχρονες προκλήσεις, με γνώμονα την ασφάλεια, την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την προστασία των θαλασσίων συνόρων της Χώρας μας.