Συμμετοχή κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας στη Διάσκεψη Αρχηγών Ευρωπαϊκών Αστυνομιών

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, συμμετείχε στη Διάσκεψη Αρχηγών Ευρωπαϊκών Αστυνομιών (EPCC) που πραγματοποιήθηκε την 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2025, στην έδρα του Οργανισμού της Ε.Ε. για την Συνεργασία στον Τομέα Επιβολής του Νόμου (EUROPOL), στη Χάγη Ολλανδίας.

Στο εν λόγω Συνέδριο συμμετείχαν πέραν των Αρχηγών των ευρωπαϊκών Αστυνομιών, χωρών Schengen, τρίτων χωρών – εταίρων της EUROPOL, οι Επικεφαλής Τελωνειακών Υπηρεσιών, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνείς εταίροι για να συζητήσουν τρόπους αντιμετώπισης των πιο πιεστικών απειλών για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Αναπτύχθηκαν ως θέματα συζήτησης για την ανάληψη συλλογικής δράσης οι κάτωθι θεματικές: α) η εγκληματικότητα ως υπηρεσία – ένας εξελισσόμενος και ισχυρός μοχλός του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος (με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή ανηλίκων), β) παρακολούθηση της ροής του χρήματος – ο νέος κόσμος του ξεπλύματος χρήματος και η κατάχρηση αναδυόμενων ηλεκτρονικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Διαβάστε επίσης

Οι Επικεφαλής των συμμετεχουσών αντιπροσωπειών συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, ότι απαιτείται ενισχυμένη διεθνής συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων, με την υποστήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και της επιστήμης δεδομένων, για τον ταχύτερο εντοπισμό εγκληματικών δικτύων, καθώς και συντονισμένη δράση για την εξάρθρωσή τους.

Στο πνεύμα αυτό αναδείχθηκε η μεγάλη σημασία και προστιθέμενη αξία της καινοτομίας και της ανάπτυξης της τεχνολογίας προς υποβοήθηση των διεθνικών ερευνών.

Στο περιθώριο του Συνεδρίου και προς ενίσχυση της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, έλαβαν χώρα διμερείς συναντήσεις των συμμετεχόντων Αρχηγών.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας συναντήθηκε με τον Αρχηγό της Κυπριακής Αστυνομίας, Θεμιστοκλή Αρναούτη και σε θερμό κλίμα επιβεβαιώθηκε από αμφότερες πλευρές η άριστη συνεργασία των Αστυνομιών μας, η οποία υλοποιείται μέσω των θεσμοθετημένων διαύλων επικοινωνίας της EUROPOL και της INTERPOL, καθώς και με τη διαρκή παρουσία Αστυνομικών Συνδέσμων. Τονίστηκε από τους δύο Αρχηγούς, η ανάγκη συστηματικής και εντατικής συνεργασίας των Αρχών μας, για την αντιμετώπιση της κοινής μας πρόκλησης, που αφορά στην παράνομη μετανάστευση, δεδομένου ότι οι Χώρες μας βρίσκονται στον Ανατολικό Μεσογειακό διάδρομο και δέχονται όμοιες μεταναστευτικές πιέσεις. Περαιτέρω, αναφέρθηκαν σε θέματα αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος.

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, ο κ. Αρχηγός ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι θα αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία ανάδειξης ζητημάτων που απασχολούν ιδιαίτερα τον ευρωπαϊκό χώρο ασφάλειας.

Πραγματοποιήθηκε, επίσης, συνάντηση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας με τον Αρχηγό της Ρουμανικής Αστυνομίας, κ.Benone–Marian Mattei, στην οποία εκφράστηκε αμφίπλευρα το υψηλό επίπεδο συνεργασίας των αστυνομικών μας Αρχών και η διαπίστωση ότι αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις λόγω και της γεωγραφικής μας εγγύτητας. Ο κ.Mattei αιτήθηκε συνεργασίας για την εξιχνίαση συγκεκριμένου οργανωμένου εγκληματικού δικτύου που δρα σε αμφότερες Χώρες και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της μεταξύ μας ανταλλαγής πληροφοριών.

Ο κ. Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας συμφώνησε με τις εν λόγω διαπιστώσεις και πρότεινε την πραγματοποίηση συνάντησης στελεχών των αρμοδίων ρουμανικών και ελληνικών Υπηρεσιών στην Αθήνα, για την εξέταση ειδικότερων λεπτομερειών επί των εν λόγω υποθέσεων, πρόταση που έγινε αποδεκτή από τον Αρχηγό Ρουμανικής Αστυνομίας.

Ο κ. Αρχηγός πραγματοποίησε επίσης τριμερή συνάντηση με τον Αρχηγό της Ιρλανδικής και τον Αρχηγό της Λιθουανικής Αστυνομίας, κ. Justin Kelly και κ.Arunas Paulauskas, αντίστοιχα, κατά την οποία συζητήθηκαν οι υποχρεώσεις των Αστυνομιών μας στο πλαίσιο του δεκαοκτάμηνου Τρίο Προεδριών μας του Συμβουλίου της Ε.Ε., για το διάστημα από 1/7/2025 έως 31/12/2027, με τις επιμέρους Προεδρίες των Χωρών μας εντός της αυτής περιόδου (Ιρλανδία – Λιθουανία – Ελλάδα).

Διμερής συνάντηση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας έλαβε χώρα με αντιπροσωπεία της Βουλγαρικής Αστυνομίας, κατά την οποία δόθηκε έμφαση στην ταχεία και αποτελεσματική συνεργασία των Αρχών μας, ενώ συζητήθηκαν επίσης τρόποι βελτίωσης της ανταλλαγής επιχειρησιακών πληροφοριών μέσω του διαύλου επικοινωνίας SIENA της EUROPOL και ειδικότερα στον τομέα καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.

Η Πρέσβης της Χώρας μας στην Ολλανδία, κα Αικατερίνη Γκίνη, επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της EUROPOL και πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον κ. Αρχηγό, κατά την οποία η κα Πρέσβης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελληνική Αστυνομία από πλευράς ασφάλειας των πολιτών και προστασίας των συνόρων.

Τέλος, στο πλαίσιο της επικείμενης Διάσκεψης της Interpol τον ερχόμενο Νοέμβριο τ.ε. και των εκλογών που θα λάβουν χώρα για την ανάδειξη προέδρων και μελών Επιτροπών, ο κ. Αρχηγός συναντήθηκε με υποψηφίους προερχομένους από τη Βόρεια Μακεδονία και την Ιαπωνία, οι οποίοι ζήτησαν την υποστήριξη των υποψηφιοτήτων τους από τη χώρα μας. Ειδικότερα, συναντήθηκε με τον Αρχηγό της Αστυνομίας της Βόρειας Μακεδονίας και την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Αστυνομικής Συνεργασίας της Ιαπωνικής Αστυνομίας.