Θεσσαλονίκη: Το έλκηθρο του Άη Βασίλη... χάλασε κι η Άμεση Δράση ανέλαβε να μοιράσει... Λάμψη στους μικρούς ασθενείς του Ιπποκρατείου (φωτο+βίντεο)

Ο Σύλλογος Λάμψη για ακόμα μία χρονιά οργάνωσε μια γιορτινή αποστολή αγάπης και δώρων που έφτασε στους μικρούς ασθενείς της παιδοογκολογικής κλινικής

Όλα κυλούσαν ομαλά. Ήταν ένα γιορτινό πρωινό Τετάρτης και ο Άγιος Βασίλης εκτελούσε αδιάκοπα τις αποστολές του, μοιράζοντας δώρα και γεμίζοντας με χαμόγελα τα παιδικά προσωπάκια. Όμως, κάποια στιγμή, συνέβη κάτι απρόοπτο…

Το έλκηθρο χάλασε και η αποστολή του, για λίγο, διακόπηκε καθώς ήταν στον δρόμο προς το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, εκεί όπου τον περίμεναν οι μικροί ασθενείς της παιδοογκολογικής κλινικής. «Δεν γίνεται να αφήσω τα παιδιά έτσι», σκέφτηκε και κάλεσε γρήγορα την Άμεση Δράση!

Οι αστυνομικοί έσπευσαν κατευθείαν να τον βοηθήσουν ώστε να εκτελέσει την αποστολή του.

Τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο με το πρώτο διαθέσιμο περιπολικό, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς της ομάδας «Ζ», ώστε τα παιδάκια να πάρουν γρήγορα τα δώρα τους!

Μόλις άκουσαν τις σειρήνες να χτυπούν σε χαρμόσυνους τόνους, οι μικροί ασθενείς βγήκαν αμέσως στα παράθυρα. Υποδέχτηκαν τους αστυνομικούς και τον Άγιο Βασίλη με επευφημίες και τον περίμεναν καρτερικά για να τον αγκαλιάσουν και να λάβουν τα δώρα τους.

Ένα συνηθισμένο, μέχρι εκείνη την ώρα, μεσημέρι, μετατράπηκε σήμερα για τους μικρούς ασθενείς σε πολλές στιγμές χαράς, συγκινώντας τους κηδεμόνες τους, που ευχαρίστησαν όλους όσοι υλοποίησαν την ξεχωριστή κίνηση προσφοράς.

Η γλυκιά και ξεχωριστή δράση, που έλαβε χώρα για ακόμη μια φορά στο ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», αποτελεί πρωτοβουλία της Λάμψης, του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορείου Ελλάδος Λάμψη.

Και φέτος οι άνθρωποι της Λάμψης απευθύνθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία αλλά και στη διοίκηση του νοσοκομείου και στη διευθύντρια της παιδοογκολογικής κλινικής, Ευγενία Παπανικολάου. Όλοι τους αγκάλιασαν την πρωτοβουλία των ανθρώπων της Λάμψης και δούλεψαν μαζί ώστε να υλοποιηθεί η όμορφη αυτή πράξη.

Μόλις ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος, Γεώργιος Τζήμας, και ο διευθυντής της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος, Ευστράτιος Καρακοντίνος, πληροφορήθηκαν για την ιδέα και είπαν άμεσα «ναι» και ο Τμηματάρχης του Β’ Τμήματος Άμεσης Επέμβασης, Αστυνομικός Υποδιευθυντής, Σπύρος Κλειτσιώτης, με την ομάδα αστυνομικών για τις δράσεις κατά της βίας στα σχολεία, με την Υπαστυνόμο Α’ Βασιλική Μελετλίδου και τον Υπαστυνόμο Β’, Στυλιανό Χατζησπύρογλου, έπιασαν δουλειά και τελικά συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε να διοργανωθεί η υπέροχη έκπληξη στα παιδιά. Στη δράση παραβρέθηκε και ο υποδιευθυντής της Άμεσης Δράσης, Νικόλαος Στοϊκούδης.

Το ίδιο ακριβώς σκηνικό επαναλήφθηκε νωρίτερα και στο ΑΧΕΠΑ, με τη διευθύντρια της Β΄παιδιατρικής του νοσοκομείου, Ασημινα Γαλλή, να υποδέχεται με χαρά τους αστυνομικούς και τη θεατρική ομάδα.

Τα δώρα παρέδωσαν ο Άγιος Βασίλης με τα ξωτικά του, δηλαδή τους ηθοποιούς της εθελοντικής θεατρικής ομάδας «Κύκλος Ζωής» του κοινωνικού συλλόγου «Δέντρο Ζωής», οι οποίοι εδώ και 13 χρόνια στέκονται δίπλα στις ανάγκες όλων των παιδιών, έχοντας διαθέσει πάνω από 100.000 ευρώ, χρήματα που έχουν συγκεντρώσει από δράσεις με σκοπό ενίσχυση φορέων.

Το έργο της Λάμψης και οι μελλοντικοί στόχοι



Το έργο της Λάμψης είναι πολυεπίπεδο. Με τον θεσμικό της ρόλο κατάφερε να αλλάξει πολλά τα τελευταία χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα και ελπίζει να πετύχει ακόμα περισσότερα.

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν παιδο-ογκολογικά / αιματολογικά τμήματα στις παιδιατρικές κλινικές των νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ & ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ, όπου νοσηλεύονται καρκινοπαθή παιδιά από όλη τη Β. Ελλάδα. Η «Λάμψη», αξιοποιώντας αντίστοιχες χορηγίες, προέβει στην επέκταση και ριζική ανακατασκευή των τμημάτων, καθώς και στην ανανέωση του εξοπλισμού τους.

Επιπλέον η «Λάμψη»:

Διαθέτει τρεις ψυχολόγους και μία κοινωνική λειτουργό, οι οποίοι σε καθημερινή βάση επισκέπτονται τις κλινικές εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη και πολύπλευρη υποστήριξη των παιδιών που νοσούν από καρκίνο και των οικογενειών τους.

Καλύπτει την αμοιβή τεσσάρων ψυχολόγων, ως εξωτερικοί συνεργάτες, για την οργάνωση ομάδων υποστήριξης εφήβων – παιδιών που αποθεραπεύτηκαν, αλλά παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα επανένταξης, καθώς και ομάδων υποστήριξης των οικογενειών που βίωσαν απώλεια μέσα σε ένα παιδοογκολογικό τμήμα.

Βοηθά οικονομικά οικογένειες που πραγματικά το χρειάζονται.

Καλύπτει τα έξοδα ή εξασφαλίζει χορηγίες για την τοποθέτηση 2 γιατρών πανεπιστημιακών υποτρόφων στο παιδο-ογκολογικό τμήμα του ΑΧΕΠΑ.

Διοργανώνει γιορτές, συναντήσεις, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, τόσο μέσα στα νοσοκομεία, όσο και σε άλλους χώρους της Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το κομμάτι της ψυχαγωγίας των παιδιών.

Διοργανώνει δράσεις για να ευαισθητοποιήσει, να ενημερώσει και να εγγράψει νέους Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών, σε συνεργασία με κατάλληλους φορείς.

Διοργανώνει bazaar με τη βοήθεια των εθελοντριών του συλλόγου.

Πήρε πρωτοβουλίες και έκανε τις κατάλληλες ενέργειες ώστε η Superleague να αφιερώνει την 23η ποδοσφαιρική αγωνιστική στην παγκόσμια ημέρα καρκίνου παιδικής ηλικίας (15 Φεβρουαρίου).

Διοργανώνει ημερίδες με θέμα τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας για τον αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου, την άρση στερεοτύπων και προκαταλήψεων.

Συντηρεί δίκτυο δοτών αιμοπεταλίων για την αντιμετώπιση ελλείψεων ζωτικής σημασίας, πράγμα το οποίο αφορά ιδιαίτερα κοινωνικά αποκλεισμένους γονείς.

Συνέδραμε στην αρχειοθέτηση των ιατρικών φακέλων και των ιστορικών των παιδιών, με την πρόσληψη υπαλλήλου ειδικότητας πληροφορικής.

Γονείς του συλλόγου επισκέπτονται σχεδόν καθημερινά τις μονάδες, στηρίζουν τους γονείς των οποίων τα παιδιά κάνουν θεραπείες και ενημερώνονται για τα προβλήματα που δημιουργούνται.

