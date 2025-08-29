Συμβούλιο Συμπληρωματικών Μεταθέσεων έτους 2025 - Επιτακτική Ανάγκη Ενίσχυσης της Δ.Α. Άρτας

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Άρτας:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του πίνακα των συμπληρωματικών μεταθέσεων έτους 2025 και λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα κενά στη Διεύθυνσή μας στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Α΄, Υπαστυνόμου Β΄, καθώς και σε Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες, κρίνουμε απολύτως αναγκαία την ουσιαστική ενίσχυσή της με ανθρώπινο δυναμικό.

Η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική λόγω: α) του μεγάλου αριθμού επικείμενων αποστρατειών (με 50 αστυνομικούς να έχουν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα έχοντας ήδη συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και 95 αστυνομικούς να είναι άνω των 50 ετών), β) των συνεχώς αυξανόμενων υπηρεσιακών απαιτήσεων, γ)της πίεσης που δέχονται καθημερινά οι Υπηρεσίες μας, οι οποίες λειτουργούν με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού.

Οι συνάδελφοι καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας, ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι χωρίς άμεση ενίσχυση δεν μπορεί να διασφαλιστεί ούτε η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των Υπηρεσιών, ούτε η κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών αστυνόμευσης.

Σήμερα η Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας παρουσιάζει 35 κενές οργανικές θέσεις. Για τον λόγο αυτό, ζητάμε την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση μέσω των συμπληρωματικών μεταθέσεων. Μόνο με την κάλυψη των κενών αυτών θέσεων θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σημερινών δυσκολιών αλλά και των προκλήσεων του μέλλοντος.

Η Διεύθυνσή μας απαιτεί και δικαιούται την αναγκαία ενίσχυση. Διεκδικούμε τη δίκαιη και ουσιαστική στελέχωση, ώστε να σταθούμε αντάξιοι των προσδοκιών των πολιτών και να ανταποκριθούμε με επάρκεια στις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας.

