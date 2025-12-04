Σύλληψη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα για εκβίαση και τοκογλυφία

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 1-12-2025 στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ημεδαπός, σε βάρος του οποίου, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη ημεδαπού, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εκβίασης και της τοκογλυφίας.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω κατηγορούνται ότι, μετά από δανεισμό χρηματικών ποσών σε ημεδαπό, προχώρησαν σε -κατά περίπτωση- εξύβριση, λεκτικές απειλές και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος του, απαιτώντας την καταβολή υπέρογκων τοκογλυφικών δόσεων, παρά το ότι το θύμα είχε ήδη προχωρήσει στην επιστροφή μεγάλου μέρους των δανεισθέντων χρημάτων.

Σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της 1-12-2025 στη Λάρισα, στο πλαίσιο προκαθορισμένης συνάντησης, συνελήφθη ο ένας από τους κατηγορούμενους, κατά τη διάρκεια παραλαβής προσημειωμένου χρηματικού ποσού ύψους -1.000- ευρώ, το οποίο αποτελούσε μέρος τοκογλυφικής δόσης που είχε απαιτήσει προηγουμένως.

Το ανωτέρω χρηματικό ποσό κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον παθόντα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.