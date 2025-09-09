Σύλληψη γυναίκας στο συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς

Συνελήφθη προχθες (7-9-2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς αλλοδαπή διωκόμενη.

Ειδικότερα, κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Νάξου Κυκλάδων για «σύσταση και συμμορία εγκληματικής οργάνωσης», «εμπορία ανθρώπων», «κλοπή», «αποδοχή υπηρεσιών προσώπου θύματος εμπορίας ανθρώπων» και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκδιδομένων με αμοιβή πρόσωπα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.