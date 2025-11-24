Σύλληψη γυναίκας για ναρκωτικά, απάτη, πλαστογραφία και ψευδή ιατρικά πιστοποιητικά

Συνελήφθη, στις 21.11.2025 το απόγευμα στο Λουτράκι, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου, 42χρονη ημεδαπή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά ενώ σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, απάτη, πλαστογραφία και περί ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται 51χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη.

Ειδικότερα, προηγήθηκε καταγγελία παθούσας στο Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, σύμφωνα με την οποία κατά το χρονικό διάστημα από 17.10.2025 έως την 27.10.2025 διενεργήθηκαν συναλλαγές μέσω της τραπεζικής της κάρτας για αγορές, τις οποίες δεν αναγνώριζε καθότι η ίδια κατείχε την κάρτα, τις οποίες όπως προέκυψε και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών και στοιχείων διέπραξαν οι ανωτέρω -2- κατηγορούμενοι.

Διαβάστε επίσης

Κατόπιν των ανωτέρω την 21.11.2025 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία τους στο Λουτράκι, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη η 42χρονη με την αυτόφωρη διαδικασία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, στην οποία βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-5- ιατρικές σφραγίδες,

-1- μπλοκ σημειώσεων,

-150- κενά φύλλα συνταγογράφησης

-1- δελτίο αδείας υδροθεραπείας με 9 αποδείξεις,

-4- ιατρικές βεβαιώσεις αρνητικού rapid test Covid-19,

-10- πιστοποιητικά υγείας,

-2- ιατρικές γνωματεύσεις,

-9- ναρκωτικά δισκία άνευ ιατρικής συνταγής,

το χρηματικό ποσό των -6.000- ευρώ,

-1- φορητός υπολογιστής με τη θήκη του,

-1- πολυμηχάνημα και

-1- κινητό τηλέφωνο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.-

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η 42χρονη από το έτος 2017 έως και την 5.11.2025 έχοντας την ιδιότητα της νοσηλεύτριας-παραϊατρικού προσωπικού, με τη χρήση πλαστών υπογραφών και σφραγίδων ιατρών, προέβαινε στην έκδοση πλαστών πιστοποιητικών υγείας, δελτίων αθλητών και ιατρικών γνωματεύσεων και βεβαιώσεων, τις οποίες χορηγούσε σε εργαζομένους, αθλητές και μαθητές προκειμένου να τα προσκομίζουν σε δημόσιες αρχές, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Τέλος, συνελήφθησαν ακόμη -3- άτομα, για παραβάσεις του νόμου περί υγειονομικών διατάξεων, καθότι διαπιστώθηκε να κατέχουν πλαστά πιστοποιητικά υγείας τα οποία είχαν προμηθευτεί από την 42χρονη συλληφθείσα.

Οι -3- συλληφθέντες αφέθησαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ η 42χρονη θα οδηγηθεί ενώπιόν του.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου.