Σύλληψη γυναίκας για κλοπή κοσμημάτων από οικία στην Κέρκυρα

Από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. (Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας συνελήφθη, τις απογευματινές ώρες της 10ης Δεκεμβρίου 2025, 64χρονη ημεδαπή, για το αδίκημα της κλοπής.

Ειδικότερα, η 64χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο επισταμένων αναζητήσεων, καθώς από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το πρωί της ίδιας ημέρας είχε εισέλθει σε οικία σε περιοχή περιφερειακά της πόλης της Κέρκυρας, απ’ όπου αφαίρεσε κοσμήματα συνολικής αξίας -3.000- ευρώ.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.