Εξιχνιάσθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών διακεκριμένη κλοπή που διαπράχθηκε από Ιερά Μονή

Εξιχνιάσθηκε, ύστερα από πολύμηνη, ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, διακεκριμένη κλοπή από Ιερά Μονή, που διαπράχθηκε στις αρχές Μαρτίου του τρέχοντος έτους, σε ορεινή περιοχή των Γρεβενών.

Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος -2- αλλοδαπών, ηλικίας 36 και 59 ετών, για σύσταση εγκληματικής ομάδας και διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, καθώς και για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ αναζητείται και τρίτο άγνωστο άτομο.

Συγκεκριμένα, μετά από ενδελεχή αστυνομική έρευνα των προαναφερόμενων αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω αφού αφαίρεσαν το παράθυρο της Ιεράς Μονής, διερεύνησαν το χώρο και έθραυσαν υαλοπίνακα προθήκης, αφαιρώντας χρυσαφικά, λίρες και διάφορα τιμαλφή, χρηματικής αξίας περίπου -3.000- ευρώ. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν σε όχημα και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σημειώνεται ότι, κατά το παρελθόν ο 36χρονος και ο 59χρονος έχουν απασχολήσει για το ίδιο αδίκημα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών για την ταυτοποίηση των στοιχείων του τρίτου ατόμου.