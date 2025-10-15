Σύλληψη γυναίκας από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Πρέβεζας

Συνελήφθη προχθες (13-10-2025) το πρωί από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Ειδικότερα, η ημεδαπή ταυτοποιήθηκε από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας για κλοπή από σπίτι ηλικιωμένων στον Λούρο Πρέβεζας, όπου κατηγορείται ότι εισήλθε στις 12-10-2025 το απόγευμα, αφαιρώντας χρηματικό ποσό -850- ευρώ.

Στο πλαίσιο των αναζητήσεων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να την συλλάβουν χθες το πρωί.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.