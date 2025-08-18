PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Σύλληψη για διατάραξη κοινής ησυχίας και κατάσχεση αυτοκινήτου

1
15:00 | 18/08/2025

Συνελήφθη,  χτες τα ξημερώματα, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας.

 

Διαβάστε επίσης

Επιπλέον, ο συλληφθείς αναπαρήγαγε μουσική από το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου, συνδεδεμένο με ηχεία και ενισχυτή σε μεγάλη ένταση, (διαπασών), με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το αυτοκίνητο του ως μέσο διατάραξης της κοινής ησυχίας.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis