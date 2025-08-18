Σύλληψη για διατάραξη κοινής ησυχίας και κατάσχεση αυτοκινήτου

Συνελήφθη, χτες τα ξημερώματα, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Επιπλέον, ο συλληφθείς αναπαρήγαγε μουσική από το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου, συνδεδεμένο με ηχεία και ενισχυτή σε μεγάλη ένταση, (διαπασών), με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το αυτοκίνητο του ως μέσο διατάραξης της κοινής ησυχίας.