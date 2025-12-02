Σύλληψη για διατάραξη κοινής ησυχίας - ΦΩΤΟ

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς, σήμερα τα ξημερώματα, στο Αγρίνιο, ευρισκόμενος στην οικία του αναπαρήγαγε σε μεγάλη ένταση μουσική από ηχείο με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν το φορητό ηχείο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.