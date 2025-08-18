Σύλληψη για απόπειρα βιασμού ανήλικης

Συνελήφθη, στις 15-8-2025, το πρωί, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα βιασμού.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς στις 15-8-2025 τα ξημερώματα, μετέβη στην οικία – παράπηγμα όπου διαμένει η 15χρονη με τη θεία της και αποπειράθηκε με την άσκηση σωματικής βίας και σκίζοντας τα ρούχα της να τη βιάσει.

Η ανήλικη αντιστάθηκε στον κατηγορούμενο και με τη βοήθεια της θείας της που αντιλήφθηκε το περιστατικό κατάφερε να διαφύγει.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.