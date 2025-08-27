Σύλληψη δραστών ληστείας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας

Στο πλαίσιο περιπολιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση του εγκλήματος που διενεργούν καθημερινά αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνελήφηθησαν βραδινές ώρες της 24-08-2025 δύο άτομα για περίπτωση ληστείας.

Πρόκειται για 42χρονο αλλοδαπό και 33χρονο ημεδαπό, οι οποίοι κατελήφθησαν από υπεύθυνο διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, εντός αποθήκης οικοδομής, να έχουν αφαιρέσει ηλεκτρικές συσκευές καθώς και είδη υγιεινής, ο οποίος στην προσπάθειά του να τους παρεμποδίσει τραυματίσθηκε από μαχαίρι που έφερε ο 42χρονος.

Διαβάστε επίσης

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου προέκυψε ότι οι δράστες σε προγενέστερο χρόνο αφαίρεσαν από κυτίο κλειδιά διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και με τη χρήση των οποίων απέκτησαν πρόσβαση στην εν λόγω αποθήκη.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.