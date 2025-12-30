Σύλληψη Αστυνομικού: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. [ΦΩΤΟ]

Συνελήφθη σήμερα (30 Δεκεμβρίου 2025) πρωινές ώρες στη Ρόδο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, ένας 37χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον 37χρονο, ο οποίος υπηρετεί σε υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αττική, κατά την άφιξη του στο νησί, με πλοίο της γραμμής από Πειραιά, κατά τον οποίο βρέθηκαν εντός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου που οδηγούσε:

τέσσερις συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους -498,7- γραμμαρίων.

Κινητό τηλέφωνο

Οι ναρκωτικές ουσίες, το τηλέφωνο, καθώς και το Ι.Χ.Ε. που χρησιμοποιούσε ο δράστης κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.