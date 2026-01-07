Σύλληψη άντρα για όπλα και ναρκωτικά

Συνελήφθη, προχθες (05-01-2026) το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή των Σοφάδων Καρδίτσας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, από τους αστυνομικούς εντοπίστηκε ο ανωτέρω και στην κατοχή του, καθώς και σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1- φυσίγγιο πολεμικού τυφεκίου,

-1- κυνηγετικό όπλο, δίκαννο, που περιείχε -2- φυσίγγια,

-1- περίστροφο με -3- φυσίγγια στο βυκίο του &

-1- αεροβόλο πιστόλι – αμπούλας αερίου, με κενή γεμιστήρα και άνευ αμπούλας αερίου.

Διαβάστε επίσης

Ακολούθως, σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητες φυτικών αποσπασμάτων ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -480- γραμμαρίων,

νάιλον σακούλα περιέχουσα αποξηραμένους κλώνους ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -88- γραμμαρίων,

νάιλον σακούλα περιέχουσα αποξηραμένα φύλλα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -160- γραμμαρίων,

δύο αποξηραμένοι κλώνοι ακατέργαστης κάνναβης, με φούντες, βάρους -47- γραμμαρίων,

-1- ζυγαριά ακριβείας,

-1- πολεμικό τυφέκιο,

-3- κυνηγετικά όπλα &

-36- φυσίγγια πολεμικού όπλου – τυφεκίου.

Επιπλέον, σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας, για παράνομη υλοτομία, με ποινή φυλάκισης -10- μηνών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας.