Κρίσεις για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας το Σάββατο στο ΚΥΣΕΑ

Οι τακτικές κρίσεις για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στην προγραμματισμένη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Ν», δεν αναμένονται αλλαγές στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων ούτε μέχρι αυτή την ώρα υπάρχουν ενδείξεις για κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής.

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ έγινε γνωστή από κυβερνητικές πηγές από την Τετάρτη (07/01) το βράδυ, κάτι που δείχνει ότι έχουν ληφθεί οι οριστικές αποφάσεις.

Έτσι το ΚΥΣΕΑ θα ανανεώσει μετά την παρέλευση διετίας για ένα έτος την θητεία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Δημήτριου – Ελευθέριου Κατάρα και του Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτέραρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Η θητεία της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων έχει θετικό αποτύπωμα καθώς εκσυγχρονίζεται η Δομή των ΕΔ, αναβαθμίζεται το μισθολογικό καθεστώς των Στελεχών προχωρά με ταχείς ρυθμούς το πρόγραμμα οικιστικό πρόγραμμα -το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα στην ιστορία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων- εκσυγχρονίζεσαι η θητεία και αλλάζει το βαθμολόγιο, παρά τις αντιδράσεις μέρους Υπαξιωματικών.

Σημειώνεται πως σήμερα εισέρχεται προς ψήφιση στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».

Άλλωστε οι νυν Αρχηγοί έχουν αρμονική συνεργασία με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και υλοποιούν απαρέγκλιτα την πολιτική του για την «Ατζέντα 2030».

Μετά την ανανέωση της θητείας τους αναμένεται να συγκλιθεί το ΣΑΓΕ (Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων) την Κυριακή (11/01) για να προχωρήσουν οι κρίσεις στους Ανώτατους Αξιωματικούς όλων των όπλων.

Οι κρίσεις στα Σώματα Ασφαλείας

Στο Λιμενικό Σώμα ο Αντιναύαρχος Τρύφωνας Κοντιζάς θα παραμείνει στη θέση του καθώς έχει συμπληρώσει μόλις ένα χρόνο από τα δύο που απαιτούνται για να κριθεί ενώ στο Πυροσβεστικό Σώμα ο Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας συμπληρώνει τα δύο έτη και θα κριθεί.

Τέλος, και εν μέσω των αγροτικών κινητοποιήσεων και τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα κρίνεται και ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιos (ο οποίος έχει συμπληρώσει τη διετία), ωστόσο θεωρείται σχεδόν απίθανο, κατά πληροφορίες, να αποστρατευθεί καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη κρίση.

