Σύλληψη άντρα για κλοπή στην Κέρκυρα

Από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας συνελήφθη, απογευματινές ώρες προχθες 26 Ιανουαρίου 2026, 49χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής.

Ειδικότερα, ο 49χρονος εντοπίστηκε στο πλαίσιο επισταμένων αναζητήσεων και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και του Αστυνομικού Τμήματος Κέρκυρας, καθώς πρωινές ώρες της προηγούμενης ημέρας 25 Ιανουαρίου 2026 αφαίρεσε, από προαύλιο χώρο εταιρείας μεταφορών, σε περιοχή περιφερειακά της πόλης του νησιού, υλικά και βέργες αλουμινίου, συνολικής αξίας -10.000- ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκε το μεγαλύτερο μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων, τα οποία αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους.

Η προανάκριση διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, στο πλαίσιο της οποίας κατασχέθηκε το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε ο ανωτέρω κατά την τέλεση της παράνομης πράξης του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.