Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση κοκαΐνης

Συνελήφθη, στις 25-01-2026 βράδυ, στον Πύργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών εντόπισαν τον κατηγορούμενο στα ΚΤΕΛ Ηλείας και σε έλεγχο που ενήργησαν, βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν μια συσκευασία που περιείχε -80- γραμμάρια κοκαΐνης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.