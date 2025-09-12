Σύλληψη άντρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Κέρκυρα

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες, προχθες 10 Σεπτεμβρίου 2025, στην Κέρκυρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, 43χρονος ημεδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Κέρκυρα, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 43χρονο, σε περιοχή της πόλης του νησιού, καθώς, στην κατοχή του, στο ι.χ. αυτοκίνητο με το οποίο κινούνταν και σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-333- γραμμάρια κοκαΐνης,

-3.468- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-7- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και

το χρηματικό ποσό των -16.455- ευρώ.

Προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, στο πλαίσιο της οποίας κατασχέθηκε και το ι.χ. αυτοκίνητο ως μέσο διευκόλυνσης για την παράνομη δράση του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.