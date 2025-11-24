Σύλληψη άνδρα στην Ηγουμενίτσα

Τις πρωινές ώρες χθες, στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας της Λιμενικής Αρχής της Ηγουμενίτσας, προέβησαν στη σύλληψη ενός 49χρονου Κύπριου, για παράβαση των άρθρων 216 του Π.Κ. «Πλαστογραφία».

Συγκεκριμένα, κατά την αποβίβασή του από επιβατηγό – οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο στο λιμάνι εξωτερικού της Ηγουμενίτσας προερχόμενο από την Ιταλία, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Φ.Ι.Χ όχημα με οδηγό τον 49χρονο, όπου διαπιστώθηκε ότι η άδεια κυκλοφορίας του ήταν πλαστή και ότι το όχημα έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Επιπλέον, τα αυτοκόλλητα εργοστασιακά ταμπελάκια που αναγράφουν τον αριθμό πλαισίου ήταν και αυτά πλαστά, ενώ διαπιστώθηκε και παραποίηση στο τμήμα του αμαξώματος, όπου αναγράφεται χαραγμένος ο αριθμός πλαισίου του Φ.Ι.Χ.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το Φ.Ι.Χ. όχημα (τύπου pick-up), το οποίο πρόκειται να παραδοθεί στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας, η πλαστή άδεια κυκλοφορίας καθώς και οι πλαστές πινακίδες, ενώ επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.