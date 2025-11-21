Σύλληψη άνδρα στην Ηγουμενίτσα

Τις πρωινές ώρες χθες, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής της Ηγουμενίτσας, προέβησαν στη σύλληψη ενός 28χρονου Κύπριου, για παράβαση των άρθρων 216 του Π.Κ. «Πλαστογραφία» και 394 του Π.Κ. «Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος».

Συγκεκριμένα, κατά την αποβίβαση του 28χρονου από επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο στο λιμάνι εξωτερικού της Ηγουμενίτσας προερχόμενο από την Ιταλία, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο Φ.Ι.Χ. όχημα (τύπου pick-up) που οδηγούσε, όπου διαπιστώθηκε ότι το όχημα έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και ότι ο αναγραφόμενος αριθμός πλαισίου του ήταν πλαστός.

Επιπρόσθετα, κατόπιν ελέγχου, εντοπίστηκε διαφορετικός αριθμός πλαισίου, ο οποίος είναι καταχωρημένος στη βάση δεδομένων SIS RECAST καθώς και στη βάση δεδομένων της INTERPOL, ως αριθμός που αντιστοιχεί σε κλεμμένο όχημα. Επιπλέον, ο 28χρονος στερούταν άδειας κυκλοφορίας για το όχημα καθώς και άδειας ικανότητας οδήγησης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το Φ.Ι.Χ. όχημα (τύπου pick-up), το οποίο πρόκειται να παραδοθεί στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας καθώς και οι πλαστές πινακίδες, ενώ επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.