Σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών στην Πάτρα

Συνελήφθη, προχθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών.

Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη ένας ακόμα ημεδαπός άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν προχθες το μεσημέρι τους δυο κατηγορούμενους να προβαίνουν σε συναλλαγή αγοραπωλησίας μικροποσότητας ηρωίνης και συνελήφθησαν.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών στην οικία του διακινητή βρήκαν και κατέσχεσαν :

-188,5- γραμμάρια ηρωίνης

-1- ζυγαριά ακριβείας

-2- κινητά τηλέφωνα και

-20- ευρώ

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.