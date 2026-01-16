Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος γυναίκας στην περιοχή των Σερρών

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Προμαχώνα, εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, που έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο σε περιοχή των Σερρών.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, το μεσημέρι της 26ης Δεκεμβρίου 2025, συνεργός του τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης, προσποιούμενος τον γιατρό και ζήτησε χρήματα, για να υποβληθεί η κόρη της δήθεν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ, το οποίο παρέλαβε ο προαναφερόμενος άνδρας.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκε ένα όχημα ιδιοκτησίας του.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.