Σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, συνελήφθη, χθες 08/10/2025 στη Μανολάδα Ηλείας, ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών και κατόπιν διενέργειας έρευνας στην οικία του κατηγορούμενου, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν :

-124,7- γραμμάρια κάνναβης

-3,8- γραμμάρια λευκής σκόνης άγνωστης ουσίας και

Ένα μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.

Επιπλέον, στην κατοχή του κατηγορουμένου βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευή κινητού τηλεφώνου με κάρτα SIM, η οποία χρησιμοποιούνταν ως μέσο επικοινωνίας για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.