Σύλληψη αλλοδαπού από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου

Συνελήφθη προχθες 11 Ιανουαρίου 2026, στη Ζάκυνθο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, 26χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω εντοπίστηκε και ελέγχθηκε από αστυνομικούς, ωστόσο αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις νόμιμες υποδείξεις τους, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του. Από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι στερούνταν των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή του στη Χώρα.

Από την προανακριτική έρευνα που διενεργήθηκε, προέκυψε επιπλέον ότι ο συλληφθείς είχε διαπράξει τρεις κλοπές σε προγενέστερο χρόνο στην πόλη του νησιού και συγκεκριμένα:

την 07-01-2026, αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των -420- ευρώ από ημεδαπό, εκμεταλλευόμενος τη στιγμή που ο παθών επιχειρούσε να πραγματοποιήσει ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ,

την 01-01-2026, αφαίρεσε πορτοφόλι ημεδαπής, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό των -40- ευρώ και προσωπικά έγγραφα και

την 03-12-2025, αφαίρεσε τσάντα ημεδαπής, η οποία περιείχε μικρό χρηματικό ποσό και προσωπικά αντικείμενα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του δράστη, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν το αφαιρεθέν πορτοφόλι, τιμαλφή, είδη ρουχισμού και άλλα αντικείμενα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στο κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.