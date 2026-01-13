Συνελήφθησαν δύο φίλαθλοι

Στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου το βράδυ της Κυριακής 11-1-2026 στο γήπεδο «Ο.Α.Κ.Α.», συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ο.Α.Κ.Α. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, -2- ημεδαποί, ηλικίας 31 και 19 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους και παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων.

Συγκεκριμένα, οι -2- κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του γηπέδου να κάνουν χρήση φωτοβολίδων χειρός.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.