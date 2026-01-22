Σύλληψη 44χρονου από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Λασιθίου

Συνελήφθη προχθες (20.01.2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, 44χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, προχθες (20.01.2026) μεσημβρινές ώρες, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία και σε αποθηκευτικούς χώρους του ημεδαπού.

Διαβάστε επίσης

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-76,6- γραμμάρια κάνναβης

σπόροι κάνναβης,

ζυγαριά ακριβείας

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.