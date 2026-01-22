Εντοπίστηκε διεθνώς αναζητούμενος αλλοδαπός

Αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς εντόπισαν χθες (21-01-2026) το πρωί κατά τη διαδικασία εισόδου του στη χώρα, αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των ιταλικών αρχών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε σε συνεργασία και με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, όπου προσήχθη στη συνέχεια, ο αλλοδαπός είχε καταδικαστεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή ύψους -18- ετών, για -5- διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, κατά περίπτωση κοκαΐνης και ηρωίνης.

Ο συλληφθείς αλλοδαπός θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Ιωαννίνων.