Εξακριβώθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας που ενεχόταν σε περιπτώσεις κλοπών σε βάρος γυναικών

Από την μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ρήγα Φεραίου, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας που ενεχόταν σε περιπτώσεις κλοπών σε βάρος γυναικών με την μέθοδο του εναγκαλισμού.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -2- ημεδαπών, γυναίκας και άνδρα, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης/ομάδας και της διακεκριμένης κλοπής.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι δράστες, μετακινούμενοι με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, εντόπιζαν γυναίκες που είτε κινούνταν πεζές είτε βρίσκονταν σε περιβάλλοντα χώρο οικιών και τότε η δράστιδα αποβιβαζόταν από το όχημα και τις προσέγγιζε, εκδηλώνοντας άμεση οικειότητα προς αυτές. Ακολούθως, τις αγκάλιαζε και αφαιρούσε από τον λαιμό τους, χωρίς να γίνει αντιληπτή, κοσμήματα – χρυσαφικά που φορούσαν.

Κατά τον ίδιο χρόνο, ο συνεργός της την ανέμενε σε κοντινή απόσταση, ως οδηγός στο προαναφερόμενο όχημα, για την άμεση διαφυγή τους.

Με τον προαναφερόμενο τρόπο δράσης, προ δεκαπενθημέρου περίπου και συγκεκριμένα πρωινές ώρες της 5-01-2026,οι δύο δράστες διέπραξαν -2- περιπτώσεις κλοπών σε βάρος ημεδαπών γυναικών, αρχικά η μία σε περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου και ακολούθως η δεύτερη στον Βόλο, αφαιρώντας από τον λαιμό των γυναικών -1- χρυσή αλυσίδα μετά του χρυσού σταυρού και -1- χρυσή αλυσίδα, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι, ως είχε αναφερθεί, οι προαναφερόμενοι δράστες, με τη συνδρομή μίας ακόμη άγνωστης συνεργού τους, την 1-11-2025 στον Βόλο, σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, διέπραξαν -2- κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών, με την προαναφερόμενη μέθοδο του εναγκαλισμού, αφαιρώντας τις αλυσίδες που φορούσαν.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου ερευνάται η τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.