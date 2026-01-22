Εκπρόσωποι Αστυνομικών: Λιγοστοί διαθέσιμοι συνάδελφοι μετακινούνται διαρκώς για να καλύψουν κενά

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

ΚΟΙΝ.:

1. Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη(μέσω Π.Ο .ΑΣ.Υ)

2. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

3. Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. ΠΟΥΠΟΥ ΖΑ Παναγιώτη

4. Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Ελλάδος Υποστράτηγο κ. ΤΣΑΤΣΑΡΗ Θεόδωρο

5. Αστυνομικό Διευθυντή Ν. Ηλείας Ταξίαρχο κ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο

6. Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή η Ένωσή μας επιθυμεί, για ακόμα μία φορά, να τονίσει στην πολιτική και φυσική ηγεσία του Υπουργείου, την κρίσιμη υποστελέχωση που αντιμετωπίζει η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας. Μια κατάσταση που πλέον αγγίζει τα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης με τις αστυνομικές υπηρεσίες του νομού να καλούνται να διαχειριστούν μια αυξημένη παραβατικότητα σε μια τεράστια γεωγραφική έκταση καθώς επίσης και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός τουριστικού και αγροτικού νομού.

Ιδιαίτερη μνεία δε, πρέπει να γίνει στο Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ηλείας. Είναι αδιανόητο, εν έτει 2026, μια υπηρεσία με τόσο κρίσιμο αντικείμενο για την οδική ασφάλεια, να μην διαθέτει αυτόνομη και μόνιμη στελέχωση.

Μέχρι σήμερα, η λειτουργία του εν λόγω Τμήματος βασίζεται αποκλειστικά σε αποσπάσεις και προσωρινές μετακινήσεις από το ήδη αποδεκατισμένο προσωπικό της Δ.Α. Ηλείας. Μια πρακτική «ανακύκλωσης» προσωπικού που έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των τοπικών Αστυνομικών Τμημάτων και των Υπηρεσιών Ασφαλείας, την εργασιακή εξάντληση των συναδέλφων, την πλημμελή αστυνόμευση των πόλεων και των χωριών μας, υπονομεύοντας παράλληλα την οδική ασφάλεια στον αυτοκινητόδρομο και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Ηλείας, καθώς οι λιγοστοί διαθέσιμοι συνάδελφοι μετακινούνται διαρκώς για να καλύψουν κενά, που σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ηγεσίας δεν θα έπρεπε να υφίστανται σήμερα.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας αιτούμαστε την άμεση προκήρυξη μόνιμων θέσεων αποκλειστικά για τη στελέχωση του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ηλείας, ώστε να απελευθερωθεί το προσωπικό της Δ.Α. Ηλείας καθώς επίσης και την ουσιαστική ενίσχυση της Διεύθυνσης μας με ικανό αριθμό αστυνομικών στις επικείμενες τακτικές μεταθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές οργανικές ανάγκες και όχι μόνο τους στατικούς αριθμούς των χαρτιών.

Η ασφάλεια των πολιτών της Ηλείας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύουσας σημασίας ζήτημα. Κύριε Υπουργέ, ενόψει των επερχόμενων τακτικών μεταθέσεων, αναμένουμε να κάνετε πράξη την ρητή δέσμευσή σας για ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομίας της επαρχίας, κάτι που είναι βέβαιο πως θα συμβάλλει στην αποκατάσταση της επιχειρησιακής ικανότητας της αστυνομίας στον νομό Ηλείας, προς όφελος όλων των πολιτών.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΑΤΤΕΑΣ

ΒΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ