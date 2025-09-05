Σύλληψη 44χρονου αλλοδαπού στην Ηγουμενίτσα

Τις απογευματινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Ηγουμενίτσας, προέβησαν στη σύλληψη ενός 44χρονου αλλοδαπού (υπήκοος Βουλγαρίας), για παράβαση των άρθρων 216 παρ. 3 του Π.Κ. «Πλαστογραφία» και 394 του Π.Κ. «Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος».

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε τις βραδινές ώρες την 3.9.2025 στο λιμάνι εξωτερικού Ηγουμενίτσας από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας, με την συνδρομή στελεχών της ομάδας Κ9/Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Τροχαίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας στον 44χρονο κατά τον κατάπλου ενός επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου προερχόμενου από το λιμάνι Πρίντεζι Ιταλίας, εντοπίστηκαν εντός του φορτηγού (Φ/Γ) οχήματος μετά επικαθήμενου που οδηγούσε, τα κάτωθι μηχανήματα έργου:

-Ένα μηχάνημα έργου το οποίο φέρει πλαστό Serial Number (S/N - Αριθμός Σειράς), άνευ πινακίδας κυκλοφορίας, εκτιμώμενης αξίας περίπου 80.000 ευρώ,

-ένα μηχάνημα έργου, άνευ πινακίδας κυκλοφορίας, εκτιμώμενης αξίας τουλάχιστον 50.000€. ,

-ένα μηχάνημα έργου με πλαστό VIN (Αριθμός Αναγνώρισης Οχήματος), άνευ πινακίδας κυκλοφορίας, εκτιμώμενης αξίας περίπου 40.500€ και

-ένα τρέιλερ, άνευ πινακίδας κυκλοφορίας.

Για τα μηχανήματα έργου ο ανωτέρω κατείχε και επέδειξε έγγραφα φορτίου (CMR) και τρία πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE, ένα για κάθε μηχάνημα έργου, τα οποία κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι είναι πλαστά, ενώ το τρέιλερ ήταν άνευ συνοδευτικών εγγράφων και δεν ήταν δηλωμένο ως όφειλε. Επιπρόσθετα, για το μηχάνημα έργου το οποίο φέρει πλαστό S/N, διαπιστώθηκε ότι ήταν καταχωρημένο από τις Ιταλικές αρχές στη βάση δεδομένων SIS RECAST καθώς και στη βάση δεδομένων της INTERPOL, με αιτία αναζήτησης «Καταχώρηση αντικειμένου με σκοπό την κατάσχεση».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν το φορτηγό όχημα μετά του επικαθήμενου ,το οποίο πρόκειται να παραδοθεί στο τελωνείο Ηγουμενίτσας, τρία μηχανήματα έργου, το τρέιλερ, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο του συλληφθέντα.