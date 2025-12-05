Aστυνομικοί τίμησαν την κόρη του συναδέλφου τους που έπεσε στο καθήκον

Συγκινητική στιγμή στη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου με θέμα “Η εγκληματικότητα στην Κρήτη: μύθος ή πραγματικότητα;» ήταν η απονομή τιμητικής πλακέτας στην κόρη του αείμνηστου ειδικού φρουρού Στάθη Λαζαρίδη, Μαρία, του αστυνομικού που τραυματίστηκε σοβαρά το 2007 σε αιματηρή ενέδρα στα Ζωνιανά και ήταν σε κώμα από τότε έως και το 2015 οπότε και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 35 ετών.

Ο Αντρέας Γύπαρης πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου απευθυνόμενος στην κόρη του Στάθη Λαζαρίδη, Μαρία, απονέμοντάς της την τιμητική πλακέτα, ανέφερε: «Στεκόμαστε όλοι με σεβασμό μπροστά στη μνήμη του πατέρα σου, του Στάθη Λαζαρίδη. Ενός ανθρώπου που το 2007 στα Ζωνιανά με τη στάση και τη θυσία του τίμησε στο έπακρο την αποστολή του και φόρεσε για πάντα τον τίτλο του ήρωα. Ο Στάθης δεν είναι για εμάς ένα όνομα σε μια λίστα. Είναι σύμβολο καθήκοντος, λεβεντιάς και προσφοράς. Η απώλειά του σημάδευσε το Σώμα και την Κρήτη αλλά η μνήμη του έγινε φάρος που φωτίζει τον δρόμο όσων συνεχίζουν να υπηρετούν. Είναι όμως μια μικρή υπόσχεση ότι ο Στάθης δεν θα λησμονηθεί. Ότι το παράδειγμά του θα διδάσκει και ότι το όνομά του θα ζει μέσα από όσους τιμούν τις αξίες για τις οποίες εκείνος στάθηκε όρθιος μέχρι το τέλος. Σε εσένα που βρίσκεσαι σήμερα εδώ, ενήλικη πια, αποδίδουμε αυτό το μικρό δείγμα ευγνωμοσύνης. Για τον πατέρα σου, για την προσφορά του, για το φως που άφησε πίσω του».

Η ίδια με βουρκωμένα μάτια παρέλαβε την τιμητική πλακέτα και ευχαρίστησε από καρδιάς τους συναδέλφους του πατέρα της.

