Αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση από κρατούμενο που έβριζε μέχρι και τον Διοικητή

Για πέντε μήνες στη φυλακή αναμένεται να οδηγηθεί 40χρονος, που επιτέθηκε σε αστυνομικούς, τους έβρισε, έριξε αγκωνιά στον έναν και δάγκωσε στο χέρι έναν άλλο! Μάλιστα, χρειάστηκε να επέμβουν τέσσερις άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, προκειμένου να του περάσουν χειροπέδες και να τον οδηγήσουν στο κρατητήριο…

Πρόκειται για τον 40χρονο που μόλις χθες δικάστηκε στο Αυτόφωρο η επίθεση που έκανε στη μητέρα του, πετώντας της την κατσαρόλα και απειλώντας τη, επειδή του σέρβιρε πολύ ζεστό φαγητό, ενώ αυτός το ήθελε χλιαρό. Ο 40χρονος βρέθηκε ξανά σήμερα στη δικαστική αίθουσα, γιατί επιτέθηκε σε αστυνομικούς μέσα στο κρατητήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Οι αστυνομικοί, βλέποντας ότι ο 40χρονος βρισκόταν από το περασμένο Σάββατο, οπότε και συνελήφθη, σε περίεργη ψυχολογική κατάσταση είχαν αποφασίσει να πάνε με τα νερά του: δεν βρισκόταν μόνιμα στο κρατητήριο, του επετράπη να έχει κινητό τηλέφωνο, του έκαναν όλα τα χατίρια. «Είχε όλες τις ανέσεις, για να τον κρατάμε ήρεμο και να μην έχουμε προβλήματα» κατέθεσε σήμερα ο ένας αστυνομικός – θύμα της μανίας του άντρα. Όλα άλλαξαν, σύμφωνα με τον ίδιο, το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, όταν του ζήτησαν να τους δώσει το κινητό, που έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται να έχει ένας κρατούμενος. Όταν ο αστυνομικός τον επέστρεψε από την τουαλέτα – καθώς είναι χτυπημένος και μετακινείται με αμαξίδιο – εκείνος άρχισε να τον απειλεί ότι θα τον σκοτώσει και να τον βρίζει. Προσπαθώντας να τον ηρεμήσει, ο αστυνομικός δέχτηκε αγκωνιά στο στήθος, με αποτέλεσμα να του κοπεί η ανάσα. Ο κρατούμενος συνέχισε να έχει ακραία συμπεριφορά και να βρίζει, μέχρι και τον διοικητή.

Ο δεύτερος αστυνομικός των κρατητηρίων που έσπευσε προς βοήθεια του συναδέλφου του, κατέθεσε πως ο 40χρονος αρνήθηκε να δώσει το κινητό του και το έβαλε μέσα στα γεννητικά του όργανα. Επιπλέον, χρησιμοποιούσε τις πατερίτσες του ως «όπλο» για να μην τον πλησιάσουν, ενώ για να μην μπει στο κρατητήριο κρατιόταν από όπου μπορούσε, μέχρι που δάγκωσε τον αστυνομικό στον βραχίονα, όταν προσπάθησε να του περάσει χειροπέδες. Τελικά, ζητήθηκε συνδρομή της ΔΙΑΣ και τέσσερις αστυνομικοί κατάφεραν να τον χειροδέσουν και να τον οδηγήσουν στο κρατητήριο. «Τον είχαμε σαν ξενοδοχείο, είχαμε γίνει αποκλειστικές… Είχε ιδιαίτερη μεταχείριση λόγω του αμαξιδίου και για να είναι ήρεμος» συμπλήρωσε ο αστυνομικός, προσθέτοντας πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος «όταν δεν του γίνεται το χατίρι δυσανασχετεί, βρίζει, φωνάζει και προσπαθεί να προκαλέσει κακό».

«Δεν πήρα τα χάπια μου»

Ο 40χρονος στην απολογία του άλλοτε αρνούταν τα πάντα κι άλλοτε έκανε ότι δεν θυμόταν. Ζήτησε συγγνώμη «γενικά» από τους αστυνομικούς, αλλά αρνήθηκε ότι τους χτύπησε ή τους έβρισε. Παραδέχτηκε ότι νευρίασε όταν του ζήτησαν το κινητό και είπε πως δεν ήταν καλά γιατί δε είχε πάρει τα χάπια του, αν και δεν ήξερε να πει από ποια ψυχική ασθένεια πάσχει.

Η Εισαγγελέας στην πρότασή της ήταν ιδιαίτερα αυστηρή μαζί του, λέγοντας πως αποδείχτηκε από τις καταθέσεις των αστυνομικών ότι δεν εκτίμησε τις ευχέρειες που του παρασχέθηκαν και είχε εριστική συμπεριφορά απέναντί τους και ζήτησε την ενοχή του. Τελικά, κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονταν και συγκεκριμένα για εξύβριση, απειλή, απλή σωματική βλάβη και βία κατά υπαλλήλων, και του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 25 μηνών, από την οποία θα εκτίσει τους πέντε και οι υπόλοιποι θα ανασταλούν, η έφεσή του δε αποφασίστηκε να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ

Πηγή: e-thessalia.gr