Σύλληψη 4 ατόμων για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της Κυριακής, 7 Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχή της Αττικής, συνολικά -4- άτομα (ηλικίας 18, 46, 39 και 32 ετών), οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορούμενων στην κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκε αρχικά ο 18χρονος στο Αιγάλεω, να κατέχει και για λογαριασμό της 46χρονης, -5- νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κάνναβη εσωτερικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού βάρους -5,5- κιλών, την οποία είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα σε περιοχή της Αθήνας από τον 39χρονο.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 18χρονου και της 46χρονης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- συσκευασίες κοκαΐνης, μικτού βάρους -603- γραμμαρίων και -12- νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη εσωτερικής καλλιέργειας (SKUNK), μικτού βάρους -1.190- γραμμαρίων.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες όπου διαμένουν ο 39χρονος και η 32χρονη, κατά τις οποίες, συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -29- συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), μικτού βάρους -2.674- γραμμάριων και -6- νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη εσωτερικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους -3.198- γραμμαρίων.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούσε ο 18χρονος,

το χρηματικό ποσό των -5.055- ευρώ,

-4- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

-4- συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Σημειώνεται ότι, η 46χρονη έχει κατηγορηθεί κατ’ επανάληψη στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.