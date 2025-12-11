DS Smith: Δωρεά εξοπλισμού στο Πυροσβεστικό Τμήμα της Ιεράπετρας

Η DS Smith Hellas, κορυφαίος κατασκευαστής λύσεων βιώσιμης συσκευασίας από κυματοειδές χαρτόνι στην Ελλάδα και εταιρεία του Ομίλου International Paper, προχώρησε σε δωρεά εξοπλισμού προς το Τμήμα Πυροσβεστικής της Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της DS Smith Hellas και πραγματοποιείται με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Η DS Smith, με μονάδα παραγωγής στην Ιεράπετρα, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τοπικών πυροσβεστικών δυνάμεων. Η δωρεά περιλαμβάνει σύγχρονο εξοπλισμό προστασίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Τμήματος.

«Η πόλη της Ιεράπετρας βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος των δραστηριοτήτων της DS Smith Hellas. Η στήριξη της τοπικής κοινωνίας και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής μας για βιώσιμη ανάπτυξη» δήλωσε ο Γιώργος Φιλιππόγλου, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Cluster, Τομέας Συσκευασίας της DS Smith Hellas. «Με αυτή την ενέργεια, θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και να συμβάλλουμε στην πρόληψη και αντιμετώπιση μελλοντικών κινδύνων».

Ο Μανώλης Παπαδάκης, Διευθυντής του εργοστασίου της DS Smith στην Ιεράπετρα, δήλωσε: «Για εμάς, η ευθύνη δεν τελειώνει στα όρια του εργοστασίου μας. Αντίθετα, ξεκινά από εκεί. Η δωρεά στο Πυροσβεστικό Τμήμα Ιεράπετρας είναι ένας τρόπος να εκφράσουμε έμπρακτα την εκτίμησή μας και να συμβάλλουμε στην πρόληψη και την προστασία του τόπου όπου δραστηριοποιούμαστε».

Από την πλευρά του, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας, Αντιπύραρχος Δημήτριος Καλιοντζής, ευχαρίστησε την DS Smith για τη δωρεά, επισημαίνοντας ότι «τέτοιες συνεργασίες ενισχύουν ουσιαστικά την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα και στέλνουν ένα θετικό μήνυμα σε όλη την τοπική κοινωνία».