Σύλληψη 3 ατόμων σε Λευκάδα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά

Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν, από αστυνομικούς Υπηρεσιών σε Λευκάδα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στην πόλη της Λευκάδας, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 33χρονη αλλοδαπή, για κατοχή -7,3- γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης.

Διαβάστε επίσης

Σε άλλη υπόθεση, στην πόλη της Κέρκυρας, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 36χρονος ημεδαπός, για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάνναβης.

Τέλος, σε περιοχή της Κεφαλονιάς, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, 38χρονος ημεδαπός, για κατοχή μικροποσότητας κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις κατά τόπον αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.