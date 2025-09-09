Σύλληψη 3 ατόμων για ναρκωτικά σε Ζάκυνθο και Κέρκυρα

Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου 2025, από αστυνομικούς των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.), σε Ζάκυνθο και Κέρκυρα, για πώληση, αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, στην πόλη της Ζακύνθου, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 33 και 32 ετών, τη στιγμή που πραγματοποιούσαν μεταξύ τους συναλλαγή και τους συνέλαβαν, για πώληση και αγορά ναρκωτικών ουσιών αντίστοιχα, καθώς στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-3,9- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

το χρηματικό ποσό των -130- ευρώ και

-2- κινητά τηλέφωνα.

Τέλος, σε περιοχή της Κέρκυρας, συνελήφθη 25χρονος ημεδαπός, για κατοχή -2- γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις κατά τόπον αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.