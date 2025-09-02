Σύλληψη 3 ατόμων από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελλομένου

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελλομένου συνελήφθησαν, προχθες 31 Αυγούστου 2025 σε περιοχή της Λευκάδας, τρεις ημεδαποί, εκ των οποίων, μία γυναίκα 19 ετών και δύο άνδρες 25 και 31 ετών, κατηγορούμενοι για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων, αρχικά εντοπίσθηκε ο 25χρονος και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -33,2- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε οικία που διέμεναν και οι τρεις κατηγορούμενοι, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν -16,6- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και -8- ναρκωτικά δισκία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας.