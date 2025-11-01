PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Σύλληψη 26χρονου για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης

ΣΥΛΛΗΨΗ
21:14 | 01/11/2025

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος  Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, 30 Οκτωβρίου 2025, στη Θεσσαλονίκη, 26χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση στην κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά την επιχείρηση που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος, ενώ με τη συνδρομή του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • δέμα με κοκαΐνη συνολικού βάρους 9- γραμμαρίων,
  • -300- ευρώ,
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
  • -2- κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

