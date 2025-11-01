Σύλληψη 26χρονου για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, 30 Οκτωβρίου 2025, στη Θεσσαλονίκη, 26χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση στην κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά την επιχείρηση που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος, ενώ με τη συνδρομή του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

δέμα με κοκαΐνη συνολικού βάρους – 9- γραμμαρίων,

9- γραμμαρίων, -300- ευρώ,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

-2- κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.