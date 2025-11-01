Σύλληψη 26χρονου για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, 30 Οκτωβρίου 2025, στη Θεσσαλονίκη, 26χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση στην κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Κατά την επιχείρηση που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος, ενώ με τη συνδρομή του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- δέμα με κοκαΐνη συνολικού βάρους –9- γραμμαρίων,
- -300- ευρώ,
- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
- -2- κινητά τηλέφωνα.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.